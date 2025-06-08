СМИ назвали последствия для США из-за «сокрушительных» санкций против РФ

«Сокрушительные» санкции в виде огромных пошлин в 500%, которые предложил ввести сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в случае их принятия уничтожат торговые связи самих США. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на слова экспертов.

«Пятисотпроцентный тариф, по сути, является жестким разрывом связей (США с крупнейшими экономиками мира. — «Газета.Ru»)», — предупредил управляющий директор исследовательской компании Clear View Energy Partners Кевин Бук.

«Это нанесет большой ущерб американцам», — сказал в свою очередь старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман.

Как пишет издание, сам Грэм уже признал, что его предложение необходимо пересмотреть и сделать исключение для стран, которые поддерживают Украину.

Странам, которых затронет этот законопроект, будет очень сложно сразу отказаться от покупки энергоносителей из РФ, уточнили в Politico. При этом сами США, зависящие от импорта обогащенного урана для ядерных реакторов, оставляют за собой право нарушить санкционный режим.

7 июня агентство Bloomberg сообщало, что в конгрессе США не готовы принять законопроект сенатора Грэма о новых санкциях против России без одобрения президента Дональда Трампа.

До этого стало известно, что администрация Трампа пытается убедить Грэма значительно ослабить свой законопроект о санкциях против РФ.

Одним из ключевых пунктов законопроекта является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Кроме того, предусмотрены 500-процентные пошлины на импорт для стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другое. На данный момент законопроект поддержали 82 сенатора.

Ранее СМИ выяснили, почему Трамп медлит с санкциями против России.