На Украине испугались формулировки «восточные территории Второй Польской Республики»

Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал «тревожным и небезопасным сигналом», что Польша назвала украинскую Волынь «восточными территориями Второй Польской Республики». Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Все новостные каналы написали о том, что польский Сейм установил 11 июля «днем геноцида, устроенного ОУН и УПА» (организация запрещена в России). Но никто не обратил внимания на то, что там написано дальше — «на восточных территориях Второй Польской Республики». Так Сейм назвал территорию Волыни», — написал украинский парламентарий.

Депутат добавил, что не имеет информации о том, использовался ли такой оборот ранее, но сам Бужанский обратил бы на это внимание как на «тревожный и небезопасный сигнал».

5 июня Сейм Польши установил государственный статус Дню памяти о жертвах Волынской резни во времена Второй Польской Республики. Авторами инициативы стали члены Польской крестьянской партии, решение было принято практически единогласно — лишь один депутат из 436 присутствовавших воздержался.

Данное решение было раскритиковано МИД Украины, в ведомстве осудили Польшу за решение о введении этого дня памяти. В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали решения Сейма, как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

Кроме того, в украинском министерстве рекомендовали польскому руководству «воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях».

Ранее экс-премьер Польши заявил, что Украина не уважает поляков.