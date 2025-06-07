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Трамп «слишком занят» для разговора с Маском и обвиняет его в неуважении

Трамп слишком занят для разговора с Маском, винит его в неуважении
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что «слишком занят» для разговора с американским миллиардером Илоном Маском, который ранее возглавлял Департамент эффективности правительства США (DOGE).

«Я слишком занят другими делами», — сказал Трамп, добавляя, что у него «нет намерения с ним разговаривать».

По его мнению, бывший сторонник проявил неуважение к администрации президента.

«Я думаю, что это очень плохо, потому что он очень неуважителен. Вы не можете проявлять неуважение к офису президента», — подчеркнул американский лидер.

Действующий президент США Дональд Трамп и основатель Tesla Илон Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании Трампа, но разругались после ухода Маска с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан.

Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что Белый дом пытался разрядить напряженность между ними, однако Трамп не смог сдержаться и открыто выразил свое недовольство по отношению к бизнесмену.

Ранее Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Трампом и Маском.

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