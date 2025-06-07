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Трамп пригрозил Маску «серьезными последствиями» за поддержку демократов

Трамп предупредил Маска о серьезных последствиях за финансирование демократов
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США, республиканец Дональд Трамп в интервью NBC News предупредил миллиардера Илона Маска о «серьезных последствиях» в случае финансирования демократов при голосовании о законопроекте о бюджете.

«Если он это сделает, ему придется заплатить за последствия», — сказал американский лидер.

Трамп и Маск публично рассорились, после того как бизнесмен покинул свой пост в действующей администрации США. В своей соцсети X миллиардер подверг критике бюджетный законопроект, предложенный Белым домом. Маск не согласился с увеличением дефицита федерального бюджета. Трамп парировал, что бизнесмен так реагирует на отсутствие в законопроекте субсидий для производителя электромобилей Tesla, который также принадлежит Маску.

Миллиардер ответил, что без его поддержки и $288 млн политик не выиграл бы президентские выборы 2024 года, и назвал позицию главы государства «неблагодарной». Он также пообещал приостановить поддержку и финансирования других кандидатов от Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс США. После этого Трамп сказал, что лучшим способом сократить бюджетные траты будет лишить госфинансирования компании Маска.

После этого предприниматель сделал ряд еще более резких заявлений, обвинив лидера США в причастности к скандальному делу миллиардера Джеффри Эпштейна, и заявил о выводе космического корабля Dragon из эксплуатации. Однако впоследствии он изменил свое решение, а свой пост про причастность политика к Эпштейну в соцсети X удалил.

Ранее Newsweek написал, что отмена контрактов со SpaceX Маска грозит США зависимостью от РФ.

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