Орбан призвал к прекращению огня и переговорам вместо подливания масла в огонь

Евросоюз ведет к затягиванию конфликта на Украине, но Венгрия призывает к прекращению огня и мирным переговорам. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.

»Брюссель подталкивает Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент. Но я бы предпочел пойти другим путем: вместо того, чтобы поощрять эскалацию, мы призываем к прекращению огня, миру и безопасности путем переговоров», — написал он.

Орбан добавил, что пожар не потушить, подливая масло в огонь.

Накануне премьер Венгрии заявил, что Будапешт намерен не допустить поспешного приема Украины в Евросоюз и рассчитывает на помощь других стран в этом вопросе.

До этого он выразил мнение, что Брюссель в настоящее время сосредоточен на борьбе с Россией.

По его словам, в ЕС считают, что Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее.

Ранее Орбан заявил, что против России развязана прокси-война.