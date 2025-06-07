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В США заявили, что отмена контрактов со SpaceX может привести к зависимости от России

Newsweek: отмена Трампом контрактов Маска со SpaceX может сблизить США с Россией
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Dado Ruvic/Reuters

США могут попасть в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос, если президент Дональд Трамп расторгнет государственные контракты со SpaceX на фоне конфликта с главой компании Илоном Маском. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.

SpaceX является чрезвычайно важна для национальной безопасности США и NASA, отметил в разговоре с журналом заместитель директора Центра стратегических и международных исследований проекта по безопасности в аэрокосмической сфере Клейтон Своп.

По его словам, SpaceX — это не аппендикс, а жизненно важный орган во всем, что Соединенные Штаты делают в космосе.

«Прекращение работы со SpaceX оставит огромный пробел, который невозможно будет заполнить другими доступными сегодня вариантами. Наибольшие последствия будут для космических запусков и обслуживания международных космических станций. NASA снова придется обратиться к России, чтобы добраться до космической станции и обратно», — сказал Своп.

5 июня Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить субсидировать проекты Маска и расторгнуть с ним контракты, чтобы сэкономить миллиарды долларов.

Ранее в США узнали о рисках для разработчика нейросети Grok из-за ссоры Маска с Трампом.

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Ссора Трампа и Маска
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