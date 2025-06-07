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В США обсуждают риски для Маска из-за ссоры с Трампом

WSJ: из-за конфликта с Трампом компании Маска могут лишиться $5 млрд для долга
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Nathan Howard/Reuters

Из-за конфликта миллиардера Илона Маска с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом компании Маска могут лишиться $5 млрд, привлеченных для займа. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«В четверг Morgan Stanley собрала группу руководителей компании Илона Маска xAI, занимающейся искусственным интеллектом, чтобы рассказать Уолл-стрит, почему им следует предоставить миллиарды долларов быстрорастущему стартапу, сжигающему деньги», — сообщает издание.

Уточняется, что кредиторы в данный момент серьезно обеспокоены испорченными отношениями между Маском и Трампом — они считают, что это значительно повлияет на сделку xAI по привлечению долга в $5 млрд.

До этого газета The New York Times сообщила, ссылаясь на источники в Белом доме, что президент США Дональд Трамп связал «сумасшедшее» поведение предпринимателя Илона Маска с употреблением наркотиков.

Ранее Маск отреагировал на шутку Медведева про готовность России помирить его и Трампа.

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