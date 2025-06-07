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В Калифорнии пригрозили прекратить выплаты федеральных налогов

Ньюсом: пришло время прекратить выплаты федеральных налогов
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Reuters

Штат Калифорния может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования. Об этом в соцсети X написал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

«Калифорнийцы оплачивают счета федерального правительства. Мы платим налогов на $80 млрд больше, чем получаем обратно. Наверное, пришло время прекратить их выплачивать, Дональд Трамп», — написал он.

Накануне телеканал CNN сообщил, что администрация Трампа планирует уже в ближайшие дни начать масштабное сокращение федерального финансирования штата Калифорния. Отмечается, что Белый дом уже отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму $126,4 млн, а также неоднократно выступала с критикой действий властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.

До этого администрация Трампа подала обращение в Верховный суд США с просьбой разрешить начать процесс расформирования департамента образования страны. Это решение может привести к тому, что контроль над школьной политикой в стране будет передан в руки штатов и местных органов власти.

Ранее администрация Трампа лишила Гарвард грантов на $450 млн.

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