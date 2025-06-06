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Трамп намерен через суд ликвидировать департамент образования США

Трамп просит Верховный суд разрешить ему ликвидировать департамент образования
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Nathan Howard/Reuters

В пятницу администрация Дональда Трампа подала обращение в Верховный суд США с просьбой разрешить начать процесс расформирования департамента образования страны. Это решение может привести к тому, что контроль над школьной политикой в стране будет передан в руки штатов и местных органов власти, пишет Reuters.

Министерство юстиции подало ходатайство о приостановлении исполнения решения окружного судьи США Мён Джуна из Бостона, который 22 мая предписал администрации восстановить уволенных сотрудников и прекратить дальнейшие действия по закрытию ведомства.

Департамент образования отвечает за надзор над около 100 тысячами государственных и 34 тысячами частных учебных заведений в стране. При этом более 85% финансирования государственных школ поступает от местных и государственных властей. Департамент предоставляет федеральные гранты для школ и программ, испытывающих финансовые трудности. Также он управляет $1,6 триллиона студенческих кредитов, которые имеют десятки миллионов американцев, не способных оплатить обучение в колледже напрямую.

Попытки Трампа по ликвидации департамента являются частью его более широкой кампании по сокращению и реорганизации федерального правительства. Закрытие департамента, как пишет агентство, давно было целью американских консерваторов.

В марте президент США Дональд Трамп подписал указ о начале процедуры упразднения министерства образования страны.

Ранее Трамп минимум на полгода «закрыл» Гарвард для иностранцев.

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