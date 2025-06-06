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В США заявили, что администрация Трампа готовится урезать финансирование Калифорнии

CNN: Трамп готовит масштабное сокращение федерального финансирования Калифорнии
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Kevin Mohatt/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует уже в ближайшие дни начать масштабное сокращение федерального финансирования штата Калифорния. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

«Агентствам предписано начать определять гранты, которые администрация может удержать от Калифорнии», — говорится в публикации.

По информации телеканала, один из комитетов американского конгресса получил от своего осведомителя информацию о возможной полной отмене исследовательских грантов, которые выделяются Калифорнии. CNN направил запрос в Белый дом с просьбой прокомментировать эти сведения.

Телеканал отмечает, что Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии и нынешний американский лидер неоднократно подвергал ее критике. В мае Трамп уже угрожал сократить финансирование штата по причине участия трансгендерного (ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)) спортсмена в соревнованиях.

Также CNN напоминает, что администрация американского президента уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму $126,4 млн, а также неоднократно выступала с критикой действий властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.

Кроме того, администрация Трампа подала обращение в Верховный суд США с просьбой разрешить начать процесс расформирования департамента образования страны. Это решение может привести к тому, что контроль над школьной политикой в стране будет передан в руки штатов и местных органов власти.

Ранее администрация Трампа лишила Гарвард грантов на $450 млн.

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