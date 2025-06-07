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В Иране отреагировали на указ Трампа о запрете въезда в США

Иран назвал нарушением прав человека запрет на въезд своих граждан в США
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Глава департамента МИД Ирана по делам граждан исламской республики за рубежом Алиреза Хашеми Раджа заявил, что Тегеран считает запрет США на въезд в страну граждан Ирана нарушением международных норм. Его слова приводит РИА Новости.

«Решение правительства США о запрете въезда в страну иранцам... представляет собой нарушение основ международного права, в частности, базовых прав человека и запрета на дискриминацию», – заявил он.

5 июня президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий из соображений безопасности гражданам 12 стран въезд в США. Гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена запрещено въезжать на территорию страны. В отношении представителей еще семи государств — Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы — указ вводит частичные ограничения.

Ранее Трамп заявил, что обсудил с президентом РФ ядерную программу Ирана.

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