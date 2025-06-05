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«Хотят причинить вред»: Трамп запретил гражданам 12 стран въезжать в США

Трамп подписал указ, запрещающий гражданам 12 стран въезд в США
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Carlos Barria/Reuters

Президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий из соображений безопасности гражданам 12 стран въезд в США, передает CBS News.

Как уточняет телеканал, гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена запрещено въезжать на территорию страны. В отношении представителей еще семи государств — Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы — указ вводит частичные ограничения.

«Президент Трамп выполняет свое обещание защитить американцев от опасных иностранных субъектов, которые хотят приехать в нашу страну и причинить нам вред», — заявила представитель Белого дома Эбигейл Джексон.

Она добавила, что в странах, в отношении которых введены ограничения, людей не проверяют надлежащим образом. Кроме того, там много просроченных виз. В указе предусмотрены исключения: например, запрет не будет распространяться на лиц с двойным гражданством, иностранных дипломатов, спортсменов и другие категории.

В начале мая Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить финансирование программ переселения иностранцев и беженцев. Проект бюджета предполагает отмену выделения $3,5 млрд, направлявшихся на программы, которые использовались для массовой нелегальной миграции под видом предоставления убежища.

Ранее Госдеп начал проверку виз иностранцев, связанных с Гарвардом.

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