Депутат Пискарев: Мерц захотел нацистского реванша после слов о Второй мировой

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о роли США во Второй мировой войне и отсутствие упоминания немецким политиком СССР является попыткой переписать историю. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Возмутительные заявления Мерца в Вашингтоне это не просто попытка угодить Трампу… Это сознательная попытка переписать историю в надежде на нацистский реванш», — подчеркнул он.

Пискарев отметил, что в настоящее время в Германии всё чаще политику определяют именно такие «оголтелые потомки гитлеровцев», как Мерц или экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Украинские нацисты, пришедшие к власти на Украине в результате госпереворота, добавил он, вызвали «нездоровый зуд и влажные фантазии среди части немецкой элиты».

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что власти Германии создают предпосылки к обострению отношений между Россией и ФРГ, они провоцируют «столкновение» между странами, Москва готова к такому развитию событий.

Ранее Европу назвали главным препятствием на пути к миру на Украине.