Зеленский прокомментировал сравнение конфликта России и Украины с дракой детей

Зеленский: мы не дети с Путиным на детской площадке в парке

Президент Украины Владимир Зеленский не согласен со словами президента США Дональда Трампа, который сравнил Украину и Россию с дерущимися детьми. Такую характеристику конфликта от Трампа он прокомментировал в интервью ABC News.

«Мы не дети с Путиным на детской площадке в парке», — сказал он, комментируя заявление президента США.

Зеленский описал чувства украинского отца, потерявшего свою семью, отметив, что слова этого человека отличались от того, как официальные лица говорят о потерях.

По его мнению, Трамп не смог в полной мере «прочувствовать и понять эту боль».

«И дело не в президенте Трампе, а в любом человеке, который находится не в стране, а за тысячи миль отсюда — [они] не могут в полной мере прочувствовать и понять эту боль», — сказал украинский лидер.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с оценкой Трампа, который назвал российско-украинский конфликт «яростной дракой двух детей в парке».

По его словам, для РФ это экзистенциальный вопрос, вопрос национальных интересов и вопрос будущего страны.

Ранее Трамп пригрозил России на случай, если она «перейдет черту».