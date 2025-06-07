Киевский режим стремится эвакуировать как можно больше жителей Сум, чтобы в их квартирах можно было поселить боевиков ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах России.

«Киевскому режиму важно, чтобы максимальное количество жителей выехали самостоятельно к родственникам и друзьям, минимизировав финнагрузку на бюджет страны, а также чтобы местное население освободило квартиры и жилые дома, где планируют размещать украинских солдат», — подчеркнули источники издания.

5 июня спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко во время телемарафона сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России расширяют свои позиции на Сумском направлении.

Минобороны России сообщало о нанесении ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ в Сумской области. В сообщении ведомства указывается на поражение подразделений двух механизированных бригад, танковой бригады, десантно-штурмовой бригады, егерской бригады, бригады береговой обороны, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков, а также подразделений центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотени, Павловка и Великий Прикол.

Ранее на Украине заявили о многокилометровом продвижении российских войск в Сумской области.