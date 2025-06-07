Отец Маска прокомментировал конфликт сына с Трампом: «Илон совершил ошибку»

Отец Маска Эррол: Илон совершил ошибку, вступив в конфликт с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск совершил ошибку, вступив в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, Маск очень устал и у него стресс. Так отец бизнесмена Эррол Маск прокомментировал «Известиям» ссору президента и предпринимателя.

«Трамп победит, он президент, он был избран президентом. Так что, знаете, Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса», — подчеркнул он.

Эррол также добавил, что Маск придерживается своих принципов и не желает поддерживать неэффективные инициативы демократов.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Ранее сообщалось, что союзникам Маска может грозить чистка из-за конфликта с Трампом.