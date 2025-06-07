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Маск ответил на пожелания «всего хорошего» от Трампа

Маск ответил взаимностью на пожелания «всего хорошего» от Трампа
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Kevin Lamarque/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск ответил взаимностью на пожелания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующий пост миллиардер опубликовал в соцсети X.

Это стало реакцией на видео, где американский лидер, обращаясь к журналистам у Белого дома, заявил: «Я просто желаю Илону всего хорошего».

«Аналогично», — написал Маск.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Ранее сообщалось, что союзникам Маска может грозить чистка из-за конфликта с Трампом.

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Ссора Трампа и Маска
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