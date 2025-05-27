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Житель Афганистана выстрелил в медиков, вакцинировавших детей от полиомиелита

В Афганистане мужчина открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей
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Philip Poupin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель города Гардез в провинции Пактия на востоке Афганистана открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей от полиомиелита. Один из врачей не выжил, еще один получил ранение, пишет новостной портал Khaama press.

Инцидент произошел в районе Боланд Манзель, когда команда медиков проводила вакцинацию по схеме «от дома к дому». Очевидцы рассказали, что медики подошли к одному из домов, чтобы привить детей, но домовладелец отказался с ними сотрудничать. Когда врачи попытались убедить жителей вывести к ним детей, из здания раздались выстрелы.

В результате двое из членов команды получили ранения, одного из них спасти не удалось.

В издании отметили, что это трагическое событие произошло на фоне запрета афганских властей на вакцинацию детей против полиомиелита по схеме «от дома к дому». Для этих целей отвели специальные места, такие как мечети и медицинские центры.

По данным Khaama press, такие меры привели к росту числа заболевших полиомиелитом детей — прекращение кампаний детской вакцинаций «от дома к дому» серьезно ограничило доступ людей к вакцинам, особенно в отдаленных районах.

Как писала «Газета.Ru», в РФ вакцинация против полиомиелита включена в Национальный календарь профилактических прививок. Прививку делают детям в три, четыре с половиной и в шесть месяцев жизни. Ревакцинация проводится в 18 и 20 месяцев, а также в шесть лет.

Врачи предупреждают, что полиомиелит — опасное заболевание, которое приводит к поражению нервной системы. Оно распространяется фекально-оральным путем, то есть через фекалии зараженного человека или через употребление пищи и воды, в которых есть инфекция.

Ранее был создан лекарственный «коктейль» против возбудителей менингита и полиомиелита.

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