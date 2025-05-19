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В РФ заявили, что Запад хочет использовать реформу ООН для уменьшения роли России в мире

МИД РФ: создать новую универсальную всемирную организацию невозможно
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Невозможно создать новую и универсальную по своему характеру и функционалу всемирную организацию. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, передает ТАСС.

«Сразу скажу, что спустя 80 лет после появления на свет ООН создать новую, универсальную по своему характеру, функционалу и легитимности организацию просто невозможно», — сказал дипломат.

По его словам, реформа ООН может быть использована Западом в целях уменьшения влияния и роли России на мировой арене.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация не развалится после сокращения финансирования со стороны Соединенных Штатов.

2 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации.

Ранее стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования.

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