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В РФ выступили против реформы ООН по принципу «во что бы то ни стало»

МИД РФ: любые преобразования в ООН должны носить выверенный характер
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Global Look Press

Любые преобразования в Организации Объединенных Наций должны носить выверенный характер, Москва выступает против реформы организации по принципу «во что бы то ни стало». Об этом сообщил ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на полях Петербургского международного юридического форума.

По его словам, реформирование ООН не должно быть самоцелью и проводиться по принципу «во что бы то ни стало».

Логвинов отметил, что любые преобразования должны носить выверенный и рациональный характер, с опорой на устав всемирной организации. Реформа не должна подрывать основы системы ООН.

По словам дипломата, чрезмерный «реформенный пыл» может свести на нет продолжающиеся усилия по поиску компромиссов. При этом любые преобразования будут успешны только при полноценном учете интересов всех стран-членов.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что в рядах сотрудников всемирной организации началась паника из-за планируемых сокращений.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация не развалится после сокращения финансирования со стороны США. При этом он выразил надежду, что другие страны «разъяснят» Вашингтону, что тот должен выполнять обязательства.

Ранее офис генсека ООН прокомментировал переговоры России и Украины.

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