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В Турции указали Германии на опасность передачи дальнобойных ракет Украине

DikGAZETE: поставка ракет на Украину сделает Германию участницей конфликта
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Global Look Press

Обозреватель турецкого издания dikGAZETE Фуад Сафаров заявил, что передача дальнобойных ракет Украине вовлечет Германию в конфликт с Россией.

Журналист подчеркнул, что украинские военные не смогут применять это оружие из-за технических ограничений. Поэтому управлять им будут немецкие специалисты. Это означает, что Германия непосредственно участвует в конфликте на стороне Киева.

По мнению Сафарова, если немецкие ракеты атакуют Россию, ей придется дать жесткий ответ, чтобы уничтожить эти вооружения и тех, кто их использует.

Он отметил, что в Берлине осознают возможные последствия поставок такого оружия, однако, по словам журналиста, некоторые политики стремятся к «реваншу за поражение во Второй мировой войне».

26 мая канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

Ранее Зеленский дал обещание Мерцу по Taurus.

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