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Американист предрек исход конфликта Трампа и Маска

Политолог Дудаков: Трамп и Маск с большой долей вероятности решат разногласия
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Reuters

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал перепалку президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. По мнению эксперта, конфликт действительно достиг небывалой остроты, но с высокой долей вероятности будет урегулирован.

«Потому что уже сейчас, с утра, мы видим, что, в общем-то, как-то Маск начал сдавать назад. Уже сотрудники Белого дома предлагают, в общем, провести переговоры между Трампом и Маском. И я вполне допускаю, что как бы довольно быстро этот самый нынешний этап конфликта удастся все-таки разрешить», — сказал Дудаков.

Он также выразил уверенность, что ссора между Маском и Трампом никак не отразится ни на внешнеполитическом курсе США, ни на отношениях Москвы и Вашингтона.

Накануне Трамп и Маск публично поссорились. Миллиардер назвал главу Белого дома лжецом, заявив, что без него тот не выиграл бы выборы, и косвенно обвинил президента в педофилии. Трамп же ответил, что предприниматель сошел с ума, и предложил больше не предоставлять его компаниям государственные субсидии и контракты. Что не поделили лидер США и основатель SpaceX — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о готовности предоставить Маску убежище.

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