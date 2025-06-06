Политолог: слова Трампа о Нормандии не обидели Мерца

Политолог Рар: заявление Трампа о Нормандии не обидело ни Мерца, ни ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом пытался подготовить благоприятную почву для предстоящего саммита НАТО и делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу между Берлином и Вашингтоном. Глава Белого дома при этом не подыгрывал, но и не ругал главу ФРГ. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар.

Что касается заявления Трампа про Нормандию, оно вряд ли обидело Мерца, считает эксперт.

«Немцы принимают любую оплеуху от американцев и израильтян в том, что касается гитлеровского прошлого», — пояснил Рар.

Более того, по его словам, основной целью визита Мерца в США было — понравиться Трампу.

Встреча канцлера ФРГ и президента США состоялась 5 июня в Белом доме. Как писала The New York Times, Мерц получил теплый прием, однако его миссия по укреплению поддержки США Киева провалилась.

В ходе совместной пресс-конференции американский президент вспомнил о высадке союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны и пошутил, что этот эпизод в истории, вероятно, неприятен Мерцу.

Ранее канцлер Германии назвал «Северный поток — 2» ошибкой.