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Мерц не смог выполнить «украинскую миссию» в Белом доме

NYT: украинская миссия канцлера ФРГ Мерца в Белом доме провалилась
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Kevin Lamarque/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц получил теплый прием в Белом доме, однако его миссия по укреплению поддержки США Киева провалилась. Об этом пишет The New York Times.

«Мерц получает теплый прием, но не может заручиться поддержкой Трампа в отношении России», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что канцлер Германии приехал в Вашингтон в надежде убедить президента Трампа играть более активную роль в защите Украины.

При этом немецкий лидер сообщил журналистам в Овальном кабинете, что и он, и Трамп выступают за скорейшее прекращение конфликта.

Сообщалось, что Мерцу на совместной пресс-конференции с Трампом задали только один вопрос. При этом Трамп говорил об Илоне Маске и отвечал на различные вопросы о внутри- и внешнеполитических событиях, а на момент обсуждения украинского конфликта передал слово Мерцу, после чего снова перехватил слово и продолжил говорить об успехах США в ходе его президентства.

Ранее сообщалось, что Трамп поселил Мерца в гостевой дом с розовой спальней.

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