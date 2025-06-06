Мерц не смог выполнить «украинскую миссию» в Белом доме

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц получил теплый прием в Белом доме, однако его миссия по укреплению поддержки США Киева провалилась. Об этом пишет The New York Times.

«Мерц получает теплый прием, но не может заручиться поддержкой Трампа в отношении России», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что канцлер Германии приехал в Вашингтон в надежде убедить президента Трампа играть более активную роль в защите Украины.

При этом немецкий лидер сообщил журналистам в Овальном кабинете, что и он, и Трамп выступают за скорейшее прекращение конфликта.

Сообщалось, что Мерцу на совместной пресс-конференции с Трампом задали только один вопрос. При этом Трамп говорил об Илоне Маске и отвечал на различные вопросы о внутри- и внешнеполитических событиях, а на момент обсуждения украинского конфликта передал слово Мерцу, после чего снова перехватил слово и продолжил говорить об успехах США в ходе его президентства.

Ранее сообщалось, что Трамп поселил Мерца в гостевой дом с розовой спальней.