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Посол РФ ответил на заявление Речана о размещении российских войск в Приднестровье

Посол Озеров назвал слова о солдатах РФ в Приднестровье предвыборными фантазиями
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Станислав Красильников/РИА Новости

Слова премьер-министра Молдавии Дорина Речана о планах России разместить в Приднестровье 10 тысяч военных являются «предвыборными фантазиями». Об этом заявил посол России в республике Олег Озеров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове».

«Мне хотелось бы узнать у господина Речана, откуда он все это взял? Пусть он покажет источники. Мне кажется, что это просто предвыборные фантазии. Так бывает», — отметил российский дипломат.

Речан в интервью газете Financial Times заявил о намерении России развернуть контингент из 10 тысяч военных в Приднестровье и сменить власть в Молдавии. Политик призвал руководство Евросоюза поддержать республику, в том числе финансово.

До этого американское издание The Washington Post сообщило, что Украина планировала напасть на российские миротворческие силы в Приднестровье, но в итоге решила не открывать новый фронт.

Ранее спикер парламента Молдавии заявил, что Россия «держит страну в страхе и нищете».

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