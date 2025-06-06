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СМИ узнали о планах Украины напасть на российские силы в Приднестровье

WP: Украина рассматривала возможность напасть на силы РФ в Приднестровье
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Сергей Кузнецов/РИА «Новости»

Украина планировала напасть на российские миротворческие силы в Приднестровье, но воздержалась. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Страны, граничащие с Украиной, могут стать новыми полями сражений по мере продолжения войны. Примером может служить Приднестровье, отколовшийся регион Молдовы на западной границе Украины, который связан с Москвой и размещает российские «миротворческие» силы. Используя российских перебежчиков и другие местные силы, Украина рассматривала возможность проведения операции по нападению на российские войска, но решила не открывать этот новый фронт», — говорится в сообщении издания.

При этом не сообщается, когда Украина могла планировать соответствующие действия.

В том же материале газеты говорилось, что украинский конфликт приобретает характер «грязной войны» за пределами фронта, это может обернуться ударами по странам, которые помогают Украине или России.

Ранее в США заявили, что Украина продолжает разработку «сложных» операций в России.

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