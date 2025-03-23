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Спикер парламента Молдавии заявил, что Россия «держит страну в страхе и нищете»

Спикер парламента Гросу: Россия 30 лет держит Молдавию в страхе и нищете
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Мирослав Ротарь/РИА Новости

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время выступления на Европейской конференции спикеров парламентов в Страсбурге 20-21 марта заявил, что Россия 30 лет «держит в страхе и нищете» республику. Его слова приводит «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Мы чувствуем, как кремлевский режим, держит нас в нищете и страхе. Именно поэтому, дорогие друзья, я обращаюсь к вам, чтобы вы продолжали помогать нам защищать нашу демократию», — сказал Гросу.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что Россия якобы может «направиться в Молдавию и Румынию» после Украины, если США окончательно прекратят оказывать помощь Киеву. Однако премьер-министр Молдавии Дорин Речан после этого заявил, что власти не видят военной угрозы со стороны России. Он подчеркнул, что президент Майя Санду очень активна в международной и европейской среде и заботится о том, чтобы республика «перешла в безопасное место». Цель страны — войти в Евросоюз, где «царят мир, безопасность и процветание».

Ранее власти Молдавии сообщили о намерении побеседовать с послом России после падения БПЛА.

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