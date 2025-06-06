Эксперт объяснил, почему у Маска нет шансов на импичмент Трампа

Президенту США Дональду Трампу не грозит импичмент после того, как бизнесмен Илон Маск поддержал такую инициативу, Трамп контролирует сенат и Белый дом, а также не совершает противоправных деяний. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент Финансового Университета при Правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян.

«Это несерьёзно, никакого импичмента Трампу не будет. Это просто риторическая атака. Чтобы был импичмент, Трамп должен полностью потерять контроль и над сенатом, и над Белым домом, и совершить такое в период своего правления, что подпадает под импичмент», — подчеркнул он.

Мирзаян отметил, что у Трампа с Маском действительно накопились разногласия, связанные со «слишком идеологическим подходом», бизнесмена к своей работе. При этом, по словам эксперта, взрослые люди не могут так «демонстративно бить горшки».

В этой связи, считает аналитик, вокруг ссоры Трампа с Маском появилось «много различных теорий заговора». Мирзоян не исключил постановочного характера ссоры.

«Там либо очень сильно накопилось разногласий, либо это действительно постановка. И тот, и тот вариант нельзя исключать», — считает депутат.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцсети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого, бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее Медведев заявил о готовности РФ способствовать примирению Трампа и Маска.