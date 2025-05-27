Российский посол предупредил Молдавию о рисках из-за ареста Гуцул

Нарушение закона об особом статусе Гагаузии создаст риски для стабильности самой Молдавии. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в беседе с РИА Новости.

«Ситуация, которая возникла сейчас с башканом (главой. — «Газета.Ru») Гагаузии, не может нас не беспокоить. Мы рассчитываем на то, что все-таки будет найден разумный и юридически выверенный выход из этой ситуации», — сказал посол.

Он отметил, что закон 1994 года об особом статусе Гагаузии был результатом очень серьезных политических процессов. Озеров выразил уверенность, что его нарушение будет нести негативные последствия для самой Молдавии.

Посол добавил, что ситуация с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул вызывает опасения у многих молдавских политических деятелей. По его словам, речь идет об аресте не просто физического лица, а избранного государственного деятеля. Он указал на то, что общественность и некоторые политики опасаются, что дело не закончится арестом Гуцул, а может привести к ликвидации особых прав Гагаузской автономии.

Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав ей покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, Гуцул обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

На данный момент Гуцул находится под домашним арестом. 21 мая она сообщила свои сторонникам, что не намерена сдаваться.

Ранее власти Гагаузии обвинили Молдавию в дискриминации жителей автономии.