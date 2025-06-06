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Дубинский предрек ВСУ обвал фронта из-за Зеленского

Дубинский: отказ Зеленского от меморандума России грозит ВСУ обвалом на фронте
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Roman Chop/AP

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от принятия положений меморандума России грозит ВСУ обвалом фронта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«По прекращению огня Украине сказать нечего, так как ни на какие компромиссы Зеленский не готов. Но без них нет помощи от США и грядет обвал фронта», — сказал он.

Депутат добавил, что при этом любая уступка — отмена мобилизации, военного положения и поставок оружия со стороны западных стран — это «обвал власти Зеленского».

Он подчеркнул, что Украина сражается не за свои ресурсы, а за ресурсы Соединенных Штатов. Дубинский считает, что Киеву нечем ответить на положения российского меморандума.

«Зеленский растерян и потерян, его фраза о том, что Украина не воспринимает всерьез меморандум России, это подчеркивает», — добавил Дубинский.

До этого Дубинский заявил, что Зеленский оконфузился на саммите в Литве, заявив об «угрозе» со стороны России.

Ранее в сети опубликовали полный текст российского меморандума по условиям прекращения огня на Украине.

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