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Украинский депутат раскритиковал Зеленского после саммита в Вильнюсе

Депутат Рады Дубинский: Зеленский оконфузился из-за заявления об угрозе от РФ
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Efrem Lukatsky/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский оконфузился на саммите в Литве, заявив об «угрозе» со стороны РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он отметил, что экспромт главы государства на международных мероприятиях «все чаще вылазит ему боком».

«[Зеленский] заявил в Вильнюсе, что Европе «стоит готовиться к тому, что готовят РФ и Белоруссия на учениях». А потом выходит министр обороны Литвы <...> и говорит, что угрозы нет», — отметил парламентарий.

В связи с этим законодатель посоветовал руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку «пореже выпускать в люди» Владимира Зеленского.

2 июня в Вильнюсе состоялся саммит лидеров стран — членов «Бухарестской девятки» и североевропейских государств. В том числе в мероприятии принял участие глава Украины, который призвал зарубежных партнеров «спросить» у своих разведывательных служб, что РФ «планирует в Белоруссии». Речь идет о совместных учениях, которые должны состояться в сентябре 2025 года.

Позже это высказывание прокомментировала министр обороны Литвы Довиле Шакалене. Она сообщила журналистам, что не видит дополнительных угроз в связи с учениями. О том, что Владимир Зеленский преувеличил степень «угрозы» со стороны РФ и Белоруссии, также заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

Ранее в сети опубликовали полный текст российского меморандума по условиям прекращения огня на Украине.

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