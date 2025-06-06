Матвиенко встретилась с Пашиняном

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

В настоящее время Матвиенко находится в Армении с официальным визитом. В пресс-службе Совфеда отметили, что переговоры сначала проходили в формате тет-а-тет и продлились «значительно дольше запланированного времени». После этого беседа была продолжена в расширенном формате.

Делегация Совета Федерации, которую возглавляет Матвиенко, прибыла в Армению 5 июня. По информации пресс-службы верхней палаты парламента, у Матвиенко ожидаются встречи с руководством республики. В частности, планируются переговоры с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

5 июня министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян заявил, что Армения и Россия являются партнерами, но это не означает, что между ними все безоблачно.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.