Делегация Совета Федерации, которую возглавляет председатель СФ Валентина Матвиенко, прибыла в Армению с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента РФ.

По ее информации, у Матвиенко ожидаются встречи с руководством республики. В частности, планируются переговоры с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

В пресс-службе также заявили, что Матвиенко и Симонян откроют 39-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении. Основной темой встречи станет «80-летие Великой Победы: единство в защите исторической памяти для будущих поколений».

В этот же день председатель Совфеда поучаствует в десятом Российско-армянском межрегиональном форуме. На пленарном заседании должны выступить ряд руководителей субъектов РФ.

В состав делегации вошли вице-спикер СФ Юрий Воробьев, председатель оборонного комитета Владимир Булавин, первый зампред международного комитета Владимир Джабаров, заместитель главы регионального комитета Александр Усс, замглавы социального комитета Юлия Лазуткина, член международного комитета Александр Карелин и член социального комитета Андрей Чернышев.

5 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна и Россия являются партнерами, но это не означает, что между ними все безоблачно.

Ранее в Госдуме заявили, что пора решать, «куда дальше идет Армения».