Патриарх Кирилл вручил Лукашенко высшую награду РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко высшую награду Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Патриарх вручил Первому орден святого Даниила Московского I степени — высшую награду Русской Православной Церкви», — говорится в сообщении.

5 июня патриарх прибыл в Белоруссию для участия в праздновании 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.

20 мая патриарх Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом Александра Невского I степени. Свою награду глава ведомства получил за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Патриарх лично вручил орден министру во время пасхального приема в МИД России.

27 мая участник СВО, Герой России, поэт и писатель Максим Бахарев получил из рук патриарха Кирилла орден Дмитрия Донского I степени. Он заслужил награду за работы по «духовному осмыслению и отражению подвига русского воинства в литературе и за личный подвиг».

Ранее Зеленский лишил наград патриарха Кирилла.