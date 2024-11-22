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Зеленский лишил наград патриарха Кирилла

Зеленский лишил наград Медведчука, патриарха Кирилла и экс-чиновников Украины

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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград некоторых бывших украинских политиков и чиновников, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Информация об этом опубликована на сайте президента страны.

Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. Таким образом, в первый список лишенных госнаград вошли 34 человека. Среди них — бывшие чиновники, народные депутаты, руководители Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.

Кроме того, в перечень вошли прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Из документа следует, что все они лишены государственных наград Украины бессрочно.

К десяти из них применен максимальный набор санкций. Речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и, в частности, о блокировании активов, а также аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций.

Так, среди лиц, которых лишили госнаград Украины, — бывший народный депутат II-IV и IX созывов Виктор Медведчук, экс-премьер-министр Украины (2010–2014) Николай Азаров, награжденный орденами «За заслуги» I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, а также звание «Заслуженный экономист Украины».

В свою очередь наград был лишен предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, он был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Среди прочих почетного звания «Народный артист Украины» были лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Также званий лишился российский композитор Игорь Крутой.

В марте стало известно, что украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство, на Украине она не выступала с 2017 года, так как, по словам артистки, на родине на нее давили. После начала российской военной операции на Украине Лорак окрестили предательницей за работу в РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что украинский народ охотно поднимет восстание из-за политики Зеленского.

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