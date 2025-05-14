Шойгу заявил о трансграничных угрозах безопасности для глобального Юга и Востока

Современные вызовы и угрозы безопасности для стран глобального Юга и Востока носят трансграничный характер. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Тектонические сдвиги в области внешней политики и международных экономических отношений порождают как вызовы, так и возможности для стран глобального Юга и Востока», — уточнил он.

По словам Шойгу, современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный, трансграничный характер. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что справиться с ними в одиночку или на двусторонней основе «не представляется возможным ни для одного современного государства».

6 мая Шойгу заявил о подготовке НАТО и ЕС к прямому военному конфликту с Россией. Он отметил, что европейские элиты продолжают говорить о необходимости нанесения стратегического поражения Москве.

До этого секретарь Совбеза рассказал, что РФ хочет добиться гарантий безопасного развития для всей Евразии.

Ранее Шойгу назвал главные угрозы мировой безопасности.