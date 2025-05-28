На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал, от чего зависит устойчивость миропорядка

Лавров: устойчивость мировой системы зависит от отказа Запада от своих установок
close
Kaan Soyturk/Reuters

Устойчивость мирового порядка во многом зависит от того, удастся ли добиться от западных стран отказа от продавливания своих интересов. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности, передает РИА Новости.

«Многое будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок и начать добросовестно соблюдать принципы устава Организации Объединенных Наций», — сказал он.

Министр отметил, что коллективный Запад никогда не руководствовался принципом, который был заложен при основании ООН, об уважении суверенного равенства государств.

«Если взять хронологию конфликтов после создания ООН, не было ни одного конфликта, в котором бы Запад руководствовался уважением суверенного равенства государства», — добавил дипломат.

Также Лавров заявил, что Россия с тревогой наблюдает за наращиванием контингентов НАТО вдоль линии соприкосновения с Российской Федерацией.

Ранее бывший советник Пентагона назвал расширение НАТО причиной спецоперации России на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами