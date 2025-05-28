Лавров рассказал, от чего зависит устойчивость миропорядка

Лавров: устойчивость мировой системы зависит от отказа Запада от своих установок

Устойчивость мирового порядка во многом зависит от того, удастся ли добиться от западных стран отказа от продавливания своих интересов. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности, передает РИА Новости.

«Многое будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок и начать добросовестно соблюдать принципы устава Организации Объединенных Наций», — сказал он.

Министр отметил, что коллективный Запад никогда не руководствовался принципом, который был заложен при основании ООН, об уважении суверенного равенства государств.

«Если взять хронологию конфликтов после создания ООН, не было ни одного конфликта, в котором бы Запад руководствовался уважением суверенного равенства государства», — добавил дипломат.

Также Лавров заявил, что Россия с тревогой наблюдает за наращиванием контингентов НАТО вдоль линии соприкосновения с Российской Федерацией.

Ранее бывший советник Пентагона назвал расширение НАТО причиной спецоперации России на Украине.