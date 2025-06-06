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В США заявили, что Украина продолжает разработку «сложных» операций в России

WP: Киев продолжает разработку сложных спецопераций на территории России
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Inna Varenytsia/Reuters

Украина продолжает разработку «сложных операций» на территории России, подобных атаке ВСУ на военные аэродромы. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Washington Post.

«Подготовка к скоординированным атакам (по военным аэродромам – «Газета.Ru») на огромной территории России началась 18 месяцев назад . Другие сложные операции находятся в разработке, сообщают… источники в разведке», — говорится в сообщении издания.

Атака украинских беспилотников на российские военные аэродромы вызвала негативную реакцию в администрации США. По информации The Atlantic, операция усилила напряженность в Вашингтоне и спровоцировала обсуждение возможного пересмотра американской поддержки Украины. Дональд Трамп, по данным источников, в частных разговорах выразил разочарование действиями Владимира Зеленского, сочтя их угрозой мирному процессу. Внутри Белого дома ведутся консультации о дальнейшем курсе, включая возможное сокращение военной помощи Киеву или усиление давления на Москву. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Энгельсе начался пожар после атаки беспилотников.

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