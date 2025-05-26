Фон дер Ляйен созвонилась с Трампом

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что на сделку с США ЕС нужно время до 9 июля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети, что провела «хороший» телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

В посте она отметила, что между ЕС и США «самые важные и тесные торговые отношения в мире». Фон дер Ляйен подчеркнула, что европейские страны готовы «быстро и решительно» продвигать переговоры о торговой сделке с Соединенными Штатами.

«Для достижения хорошей сделки нам потребуется время до 9 июля», — заключила глава ЕК.

Накануне Трамп заявил, что не рассматривает возможность заключения торгового соглашения с Европейским союзом и не намерен пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50% с 1 июня. По словам президента США, европейские страны «необоснованно пользовались» Соединенными Штатами, и теперь Вашингтон намерен защищать свои экономические интересы. Политик подчеркнул, что введение пошлин направлено на защиту интересов американской экономики и должно стимулировать перенос производств в США.

Ранее сообщалось, что ЕС может задобрить Трампа лобстерами.