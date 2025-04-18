В «Единой России» заявили о высоком потенциале экономики Томска

В ЕР назвали логичным создание особой экономической зоне в Томске

Производственные мощности особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Томск» дают необходимую синергию. Об этом заявил посетивший первую в России ОЭЗ технико-внедренческого типа в Томске секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Владимир Якушев назвал создание такого объекта в Томске вполне логичным.

Он отметил, что город славится своей серьезной научной школой, высшими учебными заведениями, которые готовят хороших специалистов.

«И, конечно, когда возникает синергия «молодые кадры — наука — производство», то на таких площадках мы получаем новые промышленные образцы, а затем и новые технологии, которые обеспечат в нашей стране технологический суверенитет», — подчеркнул Владимир Якушев.

Томичи рассказали, что с 2015 года в этой зоне разрешена также промышленно-производственная деятельность. Сейчас в ОЭЗ работают 85 высокотехнологичных компаний, 49 из них — резиденты.

Основные направления деятельности резидентов — IT и электроника, медицина и биотехнологии, приборостроение, производство и инжиниринг, химия и новые материалы.

Значительная часть из них производит продукцию двойного назначения.