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Канцлеру Германии уделили только несколько минут на пресс-конференции с Трампом

Канцлеру ФРГ Мерцу задали только один вопрос на пресс-конференции с Трампом
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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом задали только один вопрос. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на трансляцию встречи.

Во время 45-минутной пресс-конференции Трамп говорил об Илоне Маске и отвечал на различные вопросы о внутри- и внешнеполитических событиях, а на момент обсуждения украинского конфликта передал слово Мерцу, после чего снова перехватил слово и продолжил говорить об успехах США в ходе его президентства.

Первый и последний прямой вопрос немецкому канцлеру прозвучал за несколько минут до завершения мероприятия.

Журналист задал немецкому канцлеру вопрос, разделяет ли он прозвучавшие ранее слова Трампа, что украинский конфликт напоминает «драку двух детей». Мерц избежал прямого ответа, заявив, что они оба ищут пути для окончания боевых действий и добавил, что американский лидер может оказать давление на Москву.

В ходе совместной пресс-конференции американский президент вспомнил о высадке союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны и пошутил, что этот эпизод в истории, вероятно, неприятен канцлеру Германии.

Ранее сообщалось, что Трамп поселил Мерца в гостевой дом с розовой спальней.

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