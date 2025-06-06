Политолог назвал страну, которая может дать гарантии прекращения огня на Украине

Политолог Копатько: гарантии прекращения огня на Украине могут дать только США

Россия выдвигает требования, необходимые для прекращения огня, не столько к Украине, сколько к американской стороне. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

Он указал, что переданный Киеву меморандум, в котором Москва изложила свое видение окончания военного конфликта, предполагает два варианта. Первый — вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределы четырех регионов. Второй — заморозка конфликта по текущей линии фронта при условии, что украинские власти прекратят мобилизацию и откажутся от новой военной помощи со стороны западных стран.

«Такие гарантии может предоставить только Запад. Только Соединенные Штаты могут надавить на Европу, чтобы поставки действительно прекратились», — считает Копатько.

Политолог отметил, что согласившись на эти условия, Вашингтон мог бы сделать шаг на пути к деэскалации и не допустить вовлечение западных государств в открытое военное противостояние. Однако, по словам эксперта, на текущем этапе это невозможно.

«Представьте шок внутри Украины, если помощь прекратится, власти окажутся перед лицом внутренних кризисов, с которыми они вряд ли смогут справиться. США пока не готовы к таким шагам», — резюмировал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетовал на «дефицит» сильных шагов со стороны США в вопросе поддержки Киева.

Ранее Зеленский понадеялся, что атака на российские аэродромы изменит отношение США к Украине.