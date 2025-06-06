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Стало известно, какие «псы войны» из США приехали на Украину

Аналитик Хеннингсен: псы войны США приехали на Украину, подрывая мирный процесс
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Mariam Zuhaib/AP

Совершенно непонятно, кто руководит политикой США по решению конфликта на Украине, поскольку сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) приезжал в Киев и вел переговоры, а экс-госсекретарь Майк Помпео выступил в Одессе. Об этом на своем YouTube-канале заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.

«Линдси Грэм приезжает в Киев и ведет переговоры. Майк Помпео выступает на форуме в Одессе с громкими заявлениями. Все псы войны прибыли на Украину, это тоже своего рода знак», — подчеркнул он.

Бывший разведчик ВС США и аналитик Скотт Риттер на YouTube-канале Джорджа Галлоуэя заявил, что в сенате США назревает заговор против политики президента США Дональда Трампа с целью развязать войну с Россией.

По его словам, сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь вступили в сговор с украинскими властями, чтобы сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной. В сенате есть целая группа заговорщиков, которые хотят втянуть РФ и США в конфликт, добавил аналитик.

Ранее в Британии захотели послать сигнал России о «готовности сражаться».

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Переговоры о мире на Украине
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