Совершенно непонятно, кто руководит политикой США по решению конфликта на Украине, поскольку сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) приезжал в Киев и вел переговоры, а экс-госсекретарь Майк Помпео выступил в Одессе. Об этом на своем YouTube-канале заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.

«Линдси Грэм приезжает в Киев и ведет переговоры. Майк Помпео выступает на форуме в Одессе с громкими заявлениями. Все псы войны прибыли на Украину, это тоже своего рода знак», — подчеркнул он.

Бывший разведчик ВС США и аналитик Скотт Риттер на YouTube-канале Джорджа Галлоуэя заявил, что в сенате США назревает заговор против политики президента США Дональда Трампа с целью развязать войну с Россией.

По его словам, сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь вступили в сговор с украинскими властями, чтобы сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной. В сенате есть целая группа заговорщиков, которые хотят втянуть РФ и США в конфликт, добавил аналитик.

Ранее в Британии захотели послать сигнал России о «готовности сражаться».