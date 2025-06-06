СМИ: в Белом доме спорят о прекращении помощи Киеву

Atlantic: в Белом доме спорят о прекращении помощи Киеву из-за его атак на РФ

Президент США Дональд Трамп недоволен решением Украины нанести удары по российским военным аэродромам, в Белом доме обсуждают возможность прекращения поддержки Киева. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп в частном порядке выражал недовольство тем, что удары могут привести к эскалации конфликта. Атака с применением беспилотников «вновь пробудила давнее недовольство главы Белого дома президентом Украины Владимиром Зеленским, а также вызвала новые споры в администрации президента США о том, следует ли Вашингтону остановить Киев.

Издание утверждает, что Трамп называет Зеленского «плохим парнем и горячей головой», а также считает, что он провоцирует начало третьей мировой войны.

По мнению одного из источников, президенту Украины следует в полной мере сосредоточиться на переговорах с Россией в Стамбуле.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все террористические атаки были отражены, однако произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, добавили в МО.

Ранее постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине.