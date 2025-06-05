Трамп рассказал, как «уничтожил» газопровод «Северный поток — 2»

Трамп: именно я уничтожил «Северный поток — 2», поехав в Германию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем взял на себя ответственность за «ликвидацию» газопровода «Северный поток — 2». Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Белого дома на своем YouTube-канале.

«Помните, это я прикончил «Северный поток — 2», отправившись в Германию. Если подумать, то мне жаль, но я положил конец «Северному потоку — 2». Этого не сделал никто другой», — подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что отговаривал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель от того, чтобы платить РФ за поставки газа.

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не имеет отношения к взрывам, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он намекнул, что может узнать, кто их взорвал.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения масштабны и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее Косачев объяснил, почему МИД Германии не обеспокоен подрывом «Северных потоков».