Новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обозначил проблемы на Балтике, но не назвал диверсию на газопроводах «Северный поток», потому что знает, что это «сделали свои». Об этом в Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Но вот что характерно — перечисляя проблемы, он назвал повреждение кабелей связи между странами Балтии и Скандинавии, удаление пограничных буев на российско-эстонской границе, нарушение воздушного пространства стран ЕС и НАТО и действия Военно-морского флота РФ», — заявил он.
Косачев добавил, что новый глава МИД ФРГ ничуть этими обстоятельствами не обеспокоен.
5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не имеет отношения к взрывам, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он намекнул, что может узнать, кто их взорвал.
Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения масштабны и сроки ремонта оценить невозможно.
Ранее в Европе высказались о возможности восстановления объемов поставок российского газа в ЕС.