Косачев объяснил, почему МИД Германии не обеспокоен подрывом «Северных потоков»

Косачев: новый глава МИД ФРГ знает, кто виновен в диверсии на «Северных потоках»

Новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обозначил проблемы на Балтике, но не назвал диверсию на газопроводах «Северный поток», потому что знает, что это «сделали свои». Об этом в Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Но вот что характерно — перечисляя проблемы, он назвал повреждение кабелей связи между странами Балтии и Скандинавии, удаление пограничных буев на российско-эстонской границе, нарушение воздушного пространства стран ЕС и НАТО и действия Военно-морского флота РФ», — заявил он.

Косачев добавил, что новый глава МИД ФРГ ничуть этими обстоятельствами не обеспокоен.

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не имеет отношения к взрывам, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он намекнул, что может узнать, кто их взорвал.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения масштабны и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее в Европе высказались о возможности восстановления объемов поставок российского газа в ЕС.