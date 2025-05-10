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Косачев объяснил, почему МИД Германии не обеспокоен подрывом «Северных потоков»

Косачев: новый глава МИД ФРГ знает, кто виновен в диверсии на «Северных потоках»
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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обозначил проблемы на Балтике, но не назвал диверсию на газопроводах «Северный поток», потому что знает, что это «сделали свои». Об этом в Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Но вот что характерно — перечисляя проблемы, он назвал повреждение кабелей связи между странами Балтии и Скандинавии, удаление пограничных буев на российско-эстонской границе, нарушение воздушного пространства стран ЕС и НАТО и действия Военно-морского флота РФ», — заявил он.

Косачев добавил, что новый глава МИД ФРГ ничуть этими обстоятельствами не обеспокоен.

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не имеет отношения к взрывам, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он намекнул, что может узнать, кто их взорвал.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения масштабны и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее в Европе высказались о возможности восстановления объемов поставок российского газа в ЕС.

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