Трамп намекнул, что может узнать, кто взорвал газопроводы «Северный поток»

Трамп: Россия не причастна к взрывам на газопроводах «Северный поток»

Россия не имеет отношения к взрывам, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его цитирует ТАСС.

По его словам, он по-прежнему отвергает обвинения в адрес РФ. Американский лидер также намекнул, что может выяснить, кто в действительности осуществил диверсии.

«Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам, не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», — сказал Трамп.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно.

25 апреля 2025 года посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Москва до сих пор не получила от немецкой стороны результатов расследования подрывов «Северных потоков».

Ранее в Европе высказались о возможности восстановления объемов поставок российского газа в ЕС.