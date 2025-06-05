На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего председателя думы Нижнего Новгорода объявили в розыск

Бывшего председателя думы Нижнего Новгорода Барыкина объявили в розыск
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Бывшего председателя думы Нижнего Новгорода, генерального директора АО «Завод Красный якорь» Дмитрия Барыкина объявили в розыск. Его карточка появилась в базе розыска МВД России.

Он разыскивается по уголовной статье, следует из базы розыска. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

В Тверском районном суде Москвы на 6 июня назначено заседание по избранию ему меры пресечения. По данным суда, Барыкина обвиняют по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Барыкин возглавляет нижегородский завод по производству якорных цепей «Красный якорь» с 2002 года. Барыкин был депутатом нижегородской думы в 2015-2020 годах, с 2018-й по 2020-й занимал должность спикера городского парламента.

До этого сообщалось, что на территории Новой Москвы сотрудники МВД и ФСБ России задержали 53-летнего «вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах под прозвищем «Леха Московский».

Ранее фигурантом уголовного дела в РФ стал еще один популярный блогер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами