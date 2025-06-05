Бывшего председателя думы Нижнего Новгорода объявили в розыск

Бывшего председателя думы Нижнего Новгорода, генерального директора АО «Завод Красный якорь» Дмитрия Барыкина объявили в розыск. Его карточка появилась в базе розыска МВД России.

Он разыскивается по уголовной статье, следует из базы розыска. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

В Тверском районном суде Москвы на 6 июня назначено заседание по избранию ему меры пресечения. По данным суда, Барыкина обвиняют по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Барыкин возглавляет нижегородский завод по производству якорных цепей «Красный якорь» с 2002 года. Барыкин был депутатом нижегородской думы в 2015-2020 годах, с 2018-й по 2020-й занимал должность спикера городского парламента.

До этого сообщалось, что на территории Новой Москвы сотрудники МВД и ФСБ России задержали 53-летнего «вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах под прозвищем «Леха Московский».

Ранее фигурантом уголовного дела в РФ стал еще один популярный блогер.