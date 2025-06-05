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Канцлер ФРГ планирует обсудить с Трампом завершение конфликта на Украине

Мерц заявил о планах обсудить с Трампом усилия по завершению боев на Украине
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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом общие усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что между Трампом и президентом России Владимиром Путиным накануне состоялся долгий телефонный разговор, который, по словам канцлера, остался без конкретного результата.

«Мы должны обсудить дальнейшее продолжение общих усилий с целью положить конец этой войне», — сказал Мерц немецким журналистам в Вашингтоне.

В числе других тем, которые Мерц хочет поднять на переговорах с Трампом, канцлер назвал усиление НАТО. При этом он отметил, что Германия стремится «получить самую сильную регулярную армию в Европе». По его словам, развитие экономики ФРГ позволяет сделать это. Кроме того он указал на то, что Германия является самой населенной страной Евросоюза и находится «в геостратегическом центре Европы».

Встреча Мерца и Трампа запланирована 5 июня в Белом доме.

Незадолго до этого газета Bild писала, что канцлер Германии во время визита в Соединенные Штаты остановится в роскошном гостевом доме Blair House, который украшен классическими интерьерами и розовой спальней, в которой ночевали принцесса Диана и Жаклин Кеннеди.

Ранее в США рассказали, как Мерц отправляется в «логово льва Трампа».

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