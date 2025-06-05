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В США рассказали, как Мерц отправляется в «логово льва Трампа»

Politico: Мерц отправляется в логово льва Трампа
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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц «отправляется в логово льва». Так американская газета Politico описала предстоящую встречу главы немецкого кабмина с президентом США Дональдом Трампом.

«Немецкий канцлер Мерц отправляется в логово льва Трампа», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, канцлер Германии должен быть «готов к засаде», подобной той, что поджидала лидеров Украины и Южной Африки.

Кроме того, Мерц должен будет «обойти минные поля» по таким темам, как экспорт немецких автомобилей, поддержка НАТО и Украины, а также симпатии администрации Трампа к правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

До этого испанская газета El Pais писала, что Мерц серьезно подготовился к Трампом в Белом доме, чтобы не попасть в его «мышеловку».

Ранее в Германии сообщили о планах поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

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